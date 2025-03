Com funk, JPEGMafia faz frente ao pop de Olivia com rap experimental

O som agressivo e experimental preencheu o palco que contou só com o artista. JPEGMafia estava disparando sozinho suas rimas com um chapéu de cowboy, quase escondido entre luzes e fumaça.

Nesse fluxo delirante de sons, teve espaço até para o funk brasileiro. "It's dark and hell is hot" tem a base do DJ Ramemes.

Dedicação, apesar de baixo público. A plateia estava vazia, mas com fãs ardosos na frente cantando músicas como "Jesus Forgive Me, I Am A Thot", que abriu o show, e "Bald" — que ele dedicou a todos os carecas presentes.