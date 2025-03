Pagode, rock, MPB: em Olinda, projeto musical vai transformar tudo em forró

Eu me mudei em julho e fiz festas de inauguração até dezembro para escolher o repertório, que vai ter 32 músicas. Era uma brincadeira aqui, uma ali, mas nesse tempo, eu estava captando o que a galera queria escutar. Luan

Com João Gomes e Pablo, o trio Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo misturam ritmos com o melhor do forró em novo DVD Imagem: Jony Edson/Divulgação

O artista também destacou a importância do forró na cultura brasileira. "Não podemos esquecer as nossas raízes. Seu Luiz Gonzaga, Dominguinhos e essa misturada boa que eu confesso que eu sou fã e também, desse cara que tá aqui do meu lado, Raí do Saia Rodada. Influenciou nós tudinho", afirmou.

Ele ainda reforçou: "O Forró é do Brasil e não tem mais aquela história de que é só do Nordeste". "O nosso São João começa em maio e vai até agosto. São 90 dias de festa, levando alegria para as pessoas."

Zezo destacou que o trio deve repetir o padrão de shows intensos do ano anterior durante as festas. "No ano passado, foram 12 shows, no mínimo. Esse ano não será diferente."

O projeto "À Vontade" se destaca pela integração de diversos estilos musicais em versões adaptadas ao forró. "Teve Cássia Eller na pegada forrozeira. Nesse DVD, vocês vão ver a gente tocar pagode, rock, MPB na versão forró. Cada música é uma emoção diferente", disse Raí Saia Rodada.