Olivia, Alanis: o que toca no Lolla? Faça esquenta com playlists especiais

Seu artista favorito vai para o Lollapalooza Brasil? Toca preparou playlists especialmente para quem vai curtir no Autódromo de Interlagos e já relembrar as letras ou para quem não pôde vir para São Paulo e quer ter um gostinho do som que rola pelos palcos do festival.

Palco Budweiser

Trazendo artistas com fãs apaixonados, Olivia Rodrigo abre a playlist com a vibrante "get him back!"! Cantam no palco Girl in Red, Empire of the Sun ainda nesta sexta (28); Zudizilla, Drik Barbosa, Tate McRae e Shawn Mendes amanhã.

No domingo (30, Sofia Freire abre os shows do palco que também terá "Foster the People" e Justim Timberlake.