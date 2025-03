Mesmo com pequeno público, White Denim entrega o verdadeiro rock no Lolla

No dia em que o pop dominou o Lollapalooza, com as aspirações roqueiras de Olivia Rodrigo e Girl in Red, os americanos do White Denim ofereceram um show vigoroso e sem concessões.

O que rolou

Os quatro músicos texanos se mantiveram próximos no centro do palco, sem cenário nenhum. Eles trouxeram apenas o espírito de jam session que a banda cultiva há quase 20 anos, misturando indie rock, soul e uma boa dose de psicodelia.

Sem se deixar abalar pelas poucas dezenas de pessoas que encararam os pontos de lama para assistir à apresentação, o grupo entregou um show com som impecável. James Petralli, vocalista e guitarrista, foi o que mais se divertiu, aproveitando o horizonte vazio para brincar com uma anarquia sonora no palco.