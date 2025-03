Inhaler 'transforma' SP em Dublin e toca com friozinho e tempo fechado

O Inhaler não poderia ter pedido clima melhor para estrear no Lollapalooza Brasil. Tal qual sua Dublin natal, o quarteto tocou com tempo fechado, um leve friozinho e chuva constante.

O que aconteceu

Pedido de desculpas: "Desculpe pela chuva!", começou falando o vocalista do grupo, Elijah Hewson — também conhecido como filho do Bono, vocalista do U2. Elijah puxa o quarteto que tem ainda Robert Keating (baixista), Josh Jenkinson (guitarrista) e Ryan McMahon (baterista).

Tocando em palco sem cenário ou pirotecnia, o Inhaler mostrou um rock alternativo maduro, influenciado muito por bandas dos anos 1980 e 1990, mas com pegada indie 2000. Seu maior hit, "My Honest Face", por exemplo, poderia estar num disco do Bravery.