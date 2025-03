Guia do Lollapalooza: transporte, clima, horários e preços de alimentação!

Quem optar pelo transporte regular poderá utilizar as linhas da ViaQuatro (Linha 4-Amarela), ViaMobilidade (Linha 5-Lilás), Metrô e CPTM, todas operando normalmente. A tarifa integrada até a Estação Autódromo será de R$ 5,20. De lá, basta caminhar por dez minutos até os portões do festival - confira no final os horários do Expresso.

Jão volta para o Lollapalooza e se apresenta nesta sexta-feira (28) no Palco Samsung Galaxy Imagem: Iwi Onodera / Brazil News

As linhas do Metrô e da CPTM vão funcionar 24 horas nos dias do festival. No Metrô, será possível embarcar em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata entre 4h40 e 0h. O desembarque pode ser feito em qualquer horário, inclusive entre 0h e 4h40, durante os dias do evento.

Já na CPTM, as estações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estarão abertas para embarque entre 4h e 0h, com o desembarque permitido em qualquer horário nesses dias do evento.

Para quem quiser mais conforto, há a opção do Lolla Transfer Squad com nove pontos de embarque: no valor de R$ 238 (saindo do Hotel Ibis Campinas) e de R$ 190 (saídas do Bristol Santo André Hotel, eSuites Congonhas by Atlantica, Hotel Ibis São Paulo Barra Funda, Hotel Intercity Anhembi, Hotel Intercity Nações Unidas, Ibis São Bernardo do Campo, InterContinental São Paulo e Portão 9 do Parque Ibirapuera). O valor já contempla a ida e a volta. Só há disponibilidade para o domingo (30), os outros dias esgotaram.

Também haverá o Lolla Express: um ônibus com três locais de partida e valores já cobrindo a ida e a volta. No Terminal Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/n - Barra Funda) - R$ 40,00. Tempo de percurso: 60 minutos); na Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão - R$ 40,00. Tempo de percurso: 40 minutos); e no Pão de Açúcar Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - R$ 30,00. Tempo de percurso: 30 minutos).