Lollapalooza e rock nacional dominam o fim de semana de shows e festivais

Sete grandes artistas do rock nacional fazem shows no fim de semana, em cinco estados do país, no mesmo período em que é realizada a edição 2025 do Lollapalooza Brasil. De sexta a domingo, além das atrações do festival, é possível ver ao vivo Plebe Rude, Capital Inicial, Pitty, Fresno, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22.

O que vai acontecer

Na sexta, a Plebe Rude toca no Cine Joia, em São Paulo, em apresentação que celebra os 40 anos do álbum 'O Concreto Já Rachou', um clássico do rock nacional. O show terá participação da banda Inocentes.

Outro clássico é o álbum acústico do Capital Inicial, que completa 25 anos e é tema da nova turnê da banda. No fim de semana tem show na sexta em São José do Rio Preto (SP), e no sábado em Campinas (SP).