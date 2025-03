Fim de parceria histórica: Emicida e Fióti seguem caminhos distintos

Os motivos para o término da parceria ainda não foram revelados. Contudo, a decisão marca uma nova fase na trajetória dos dois artistas, que prometeram continuar contribuindo para o universo criativo de formas diferentes.

No Instagram, Emicida apenas informou que "a partir desta data, Evandro Roque de Oliveira (Fióti) não representa mais os interesses da carreira artística de Leandro Roque de Oliveira (Emicida). Post foi publicado com os comentários trancados.

Na mesma rede social, Fióti anunciou que entrava em nova fase profissional "com foco na carreira musical e na expansão da consultoria estratégica para artistas". Ele também anunciou que é responsável pela direção artística do show de Drik Barbosa neste fim de semana no Lollapalooza.

Apesar da saída do direcionamento artístico do irmão, Evandro segue como sócio-fundador do Laboratório Fantasma, e junto com seu irmão e sócio Emicida, os dois seguem liderando a sociedade. Emicida ainda terá Evandro conduzindo projetos artísticos e estratégicos com a equipe, mantendo o compromisso com a valorização da música e da cultura brasileira

Na legenda da publicação, que está aberta para comentários, ele agradeceu a mãe Dona Jacira e falou sobre encerramento de ciclos: "Obrigado a minha base, minha família de origem, minha matriarca Dona Jacira, todos os parceiros, profissionais, amigos que construí ao longo dos mais 18 anos liderando e empreendendo. Ciclos se encerram e é hora de novos vôos".