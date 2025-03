'Eu sou um popstar': cantor Jão realiza sonho pop ao voltar ao Lollapalooza

Apesar de um palco equipado com luzes marcantes, efeitos de fogo e um balé de dançarinos, Jão optou por uma abordagem menos espetacular em termos visuais, em comparação a shows anteriores. Se em eventos como o Rock in Rio ele tocou até em um piano em chamas, no Lolla o foco esteve, de forma clara, na música e na dança.

Baladas como "Amor Pirata" e "Religião" trouxeram momentos de emoção ao público, que acompanhou cada nota com coro apaixonado. Até mesmo canções menos populares, como ":( (Nota de Voz 8)", foram entoadas a plenos pulmões, evidenciando o forte vínculo do cantor com seus fãs.

A fórmula do sucesso de Jão parece clara: letras confessionais que capturam as emoções do amor, da juventude e da sofrência, todas regadas por uma estética pop impecável. Acompanhado de uma banda afiada, ele se entregou à performance sem reservas. Quando a plateia começou a gritar "Jão tesão, bonito e gostosão", ele respondeu com um sorriso bem-humorado: "Obrigado, hoje eu estou mesmo gostoso."

Para um cantor que há sete anos persegue incansavelmente seu sonho, este show no Lollapalooza é mais uma prova de que Jão alcançou, de fato, o status de ídolo pop.

Setlist