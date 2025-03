'Deus é gay e São Paulo também': Girl in Red faz show incendiário no Lolla

"Estou em São Paulo há poucos dias e amo pra caralh* essa cidade", declarou. A cantora havia se apresentado na noite de quinta-feira na capital paulista junto do INHALER, outra banda que se apresentou no primeiro dia do Lollapalooza.

Girl in Red em show no Lollapalooza Brasil Imagem: Van Campos/AgNews

Em seguida, pegou a guitarra para o hino lésbico "Girls", que dedicou a todas as garotas que gostam de garotas da plateia. Observando o arco-íris que havia surgido depois da chuva, declarou:

Estão vendo esse arco-íris? São os deuses gays olhando pra gente. Deus é gay e São Paulo também. Girl in Red

O espetáculo seguiu com "I´ll Call You Mine", que puxou palmas e bateção de leque, "Dead Girl in the Pool" e "We fell in love in october". Encerrou em altíssima voltagem com o hit "I Wanna Be Your Girlfriend".