Assinante UOL paga meia em festival com Jorge Aragão e Diogo Nogueira

O line-up conta ainda com Marquinhos Sensação, Samba do Tatu, Pagode da 27, Thiago Bispo e Grupo Façanha. O "Isso é Samba" também abrirá espaço para comemorar os 45 anos do Fundo de Quintal, pedra fundamental do gênero, reunindo os ex-integrantes Sombrinha, Cleber Augusto e Ronaldinho.

Serviço:

FESTIVAL ISSO É SAMBA

Data: 12 de abril

Local: Parque Villa-Lobos (Avenida Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa, São Paulo)

Abertura dos portões: 12h

Início dos shows: 13h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos:

Pista: R$ 120,00 (+ taxas)

Pista Solidário: R$ 130,00 (+ taxas - mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá)

Pista (2 Amigos): R$ 160,00 (+ taxas - setor inclui 2 ingressos)

Frontstage: R$ 170,00 (+ taxas)

Frontstage Solidário: R$ 180,00 (+ taxas - mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá)

Frontstage: (2 Amigos): R$ 260,00 ( + taxas - setor inclui 2 ingressos).

Venda de ingressos pelo site da Ticket 360.