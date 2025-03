Alinhado aos festivais no exterior, Lollapalooza Brasil começa nesta sexta

Imagem: Anthony Devlin/Getty Images

Festival tem side shows em três cidades

Como é habitual, o Lollapalooza Brasil distribui alguns artistas por palcos de São Paulo e outras cidades, os chamados side shows. Na quinta, um dia antes do início do festival, Girl in Red e Inhaler tocam na Audio e JPGMafia faz show no Cine Joia, em São Paulo. Na segunda, um dia depois do fim do Lolla, o Parcels se apresenta na Audio, e Michael Kiwanuka sobe ao palco do Blue Note do Rio de Janeiro.

O Bush (foto) conclui a série de side shows com performances terça (2), em Curitiba (Ópera de Arame), e quarta (3), no Rio (Vivo Rio).

Imagem: Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images

Alanis Morissette canta também em Curitiba

Uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil de 2025, Alanis Morissette marcou um show só para ela em Curitiba, no domingo. Pouco mais de um ano após cantar no Allianz Parque, em São Paulo, a canadense, conhecida por hits como 'Ironic' e 'You Oughta Know', volta ao país com data que integra sua Triple Moon Tour.

A apresentação na capital paranaense acontece na Pedreira Paulo Leminski. A brasileira Ana Cañas abre o show e anunciou sua participação em vídeo que viralizou nas redes.