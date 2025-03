Olivia Rodrigo, Alanis, Rüfüs du Sol: quem faz show fora do Lolla? Descubra

No dia seguinte, é a vez do trio australiano Rüfüs du Sol levar turnê Inhale / Exhale World Tour 2025 para o Rio de Janeiro com a DJ peruana Sophia Kourtesis como convidada. Ambos farão apresentação no Qualistage, no Rio, na quarta (26). Ingressos variam de R$ 264 nas poltronas e R$ 291,50 na pista.

Rüfüs du Sol no Lollapalooza Argentina 2025 Imagem: Divulgação

Ainda na quinta-feira, o Lollapalooza separou duas atrações do Side Lolla, shows com artistas do festival que também se apresentam em uma casa de show da cidade. JPEGMafia estará no Cine Joia por bilhetes a partir de R$ 225 a meia-entrada, enquanto a norueguesa Girl in Red se junta à banda de rock irlandesa Inhaler, do filho do Bono, do U2, na Audio, com ingressos a partir de R$ 250 a meia.

A norueguesa Girl in Red canta no Side Lolla na Audio Imagem: Reprodução/Instagram @girlinred