'Piseiro é o forró pop': Ritmo nordestino conquista Portugal em festival

O público, por sua vez, participava, entoando tudo a plenos pulmões, criando a sensação que o evento se passava em território brasileiro.

O line-up é um fiel panorama atualizado deste pop com sotaque nordestino que vem ganhando as playlists, redes sociais e paredões de som de norte a sul do Brasil — e nos últimos tempos, também em terras portuguesas.

Felipe Amorim com Kaleb Capitão no FestyVybbe Imagem: Divulgação

Pisa menos

Fruto de um encontro inusitado de tendências e referências, o piseiro é uma das mais recentes variantes do forró. Seu boom se deu no meio da pandemia de covid-19, com o estouro de nomes como Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro e João Gomes.

O estilo reúne células rítmicas que ficaram populares com as viradas do baterista Riquelme da banda Aviões do Forró, mas sendo executados principalmente por teclado e baterias eletrônicas programadas em softwares.