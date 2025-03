Fim de semana tem 'festival' de mulheres nos palcos e em turnês gringas

Rock

O comboio gringo é representativo da safra final dos anos 1980/início dos 1990 do rock norte-americano. Um dos nomes fortes da cena grunge, o Mudhoney toca no Cine Joia, em São Paulo, na sexta. Depois, a banda do cantor e guitarrista Mark Arm, conhecida por 'Touch Me I'm Sick', um dos clássicos do gênero, se apresenta no Circo Voador, no Rio, no sábado; e na Autêntica, em Belo Horizonte, no domingo.

Shirley Manson, do Garbage, e Mark Arm, do Mudhoney; as bandas fazem turnê pelo Brasil Imagem: Getty Images

Conhecido por hits como 'Only Happy When it Rains' e 'Stupid Girl', o Garbage vem com a companhia do L7, banda formada em 1985 que estourou em 1992 com o clássico 'Pretend We're Dead'. O L7 abre as noites, em três cidades.

A turnê começa no Rio, na sexta, com show no Sacadura. Daí tem São Paulo, no sábado, no Terra SP; Curitiba no domingo, no Ópera de Arame.

