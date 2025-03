Caito Maia sobre o Superdose 2025: 'São 10 anos fazendo essa mistura'

No cardápio da noite estava o lançamento das novas coleções da marca acompanhadas de atrações que primavam pelo inusitado - mas também pelo bom gosto. Teve Liniker cantando "Here Comes The Sun", dos Beatles, e Jão interpretando "Estranho", de Marília Mendonça.

Caito Maia Imagem: Divulgação

Para Caito, juntar artistas tão diferentes reforça a mensagem que a Chilli Beans quer passar sobre respeito e diversidade.

"Você pega uma artista do tamanho da Liniker hoje, o que ela representa, para cantar Beatles. Pega o Jão, que aceitou esse desafio de cantar Marília Mendonça", comenta Caito.

"Isso é de propósito. Você tá falando de uma artista da Música Popular Brasileira cantando Beatles versus o Jão, que é um artista da música pop cantando sertanejo. essa mistura, essa diversidade, é a cara da Chilli Beans".