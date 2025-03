Abril na Casa Natura tem Otto, Cynthia Luz e homenagem a Caetano Veloso

Abril tá logo aí e a Casa Natura já lançou sua programação para o próximo mês. Tem Otto revistando disco, Cynthia Luz encerrando turnê, estreia de projeto de jazz e atrações internacionais como Yaya Bey e Hermanos Guitérrez. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.

A agenda abre no dia 3 com Otto, que celebra os 15 anos do álbum "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos". Na turnê especial, o cantor revisita sucessos como "Crua", "Janaína" e "6 Minutos".

Na sequência, outra releitura: Rita Benneditto celebra o legado de "Tecnomacumba", seu disco-manifesto de 2003 que chega com performances especiais, incluindo homenagens a Oxóssi e Oxum, além pintura ao vivo inspirada na mitologia africana.