Ícones do grunge, Mudhoney, Garbage e L7 chegam ao mesmo tempo para shows

Conhecido pelos hits 'Only Happy When it Rains', 'Stupid Girl' e 'I Think I'm Paranoid', o Garbage, comandado pela vocalista Shirley Manson, é um dos grandes nomes do rock USA surgidos na primeira metade dos anos 1990. Garbage e L7 tocam na sexta, no Rio de Janeiro, no Sacadura 154; sábado, em São Paulo, no Terra SP; e domingo em Curitiba, na Ópera de Arame.

Grunge

O Mudhoney chega antes. Ligado ao movimento grunge que gerou bandas como Nirvana e Pearl Jam, o quarteto do cantor e guitarrista Mark Arm toca em Curitiba nesta quinta, no Basement. Depois se apresenta em São Paulo, no Cine Joia, na sexta; no Rio, no sábado, no Circo Voador; e em Belo Horizonte, no domingo, na Autêntica.

Aliás, o Mudhoney tem forte ligação com o Pearl Jam. Mark Arm e Steve Turner, integrantes da banda, tocaram no Green River com Stone Gossard e Jeff Ament, que depois entrariam na formação do PJ.

Olivia Rodrigo faz na quarta seu 1º show no Brasil

Com a turnê Guts, uma das mais badaladas de 2024, Olivia Rodrigo continua percorrendo várias cidades do mundo em 2025, e o Brasil entrou na rota. Uma das revelações do pop, a cantora americana de 22 anos chega para seu primeiro show no país. Ela se apresenta na quarta (26), em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. Na sexta (28), ela será headliner da primeira noite do Lollapalooza Brasil 2025. Também atração do festival, o Rüfüs Du Sol faz um sideshow do Lolla na quarta (26), no Rio de Janeiro, no Qualistage.