'Nossas músicas não são descartáveis', defende Shirley Manson, do Garbage

Show clássico, disco novo

O repertório do show que traz o Garbage de volta ao Brasil mistura hits pinçados dos seus sete discos —como "Push It", "Only Happy When It Rains", "Cherry Lips (Go Baby Go!)" e "When I Grow Up". Sim, nada de música do novo trabalho, "Let All That We Imagine Be the Light", agendado para chegar às plataformas no dia 30 de maio.

Mas Shirley adianta que o disco, ao contrário dos trabalhos anteriores do Garbage, será mais leve. "É um disco rebelde, direto e alegre e, ao mesmo tempo, repleto de ternura — algo que, talvez, eu nunca tenha explorado tão profundamente. Está cheio de amor e energia", salienta.

Donita Sparks e Jennifer Finch, da banda punk/grunge L7, que abre os shows do Garbage no Brasil Imagem: Rich Polk/Getty Images/The Art of Elysium

Seria o reflexo de alguém que, depois de só ser feliz quando chovia, está curtindo um pouquinho de sol? "Acho que, ao longo da vida, aprendi que cada pessoa tem muitas facetas —pode, num instante, ser difícil e, no seguinte, mostrar toda sua luz", filosofa a cantora. "Essa é a mensagem central do álbum: você é o capitão do seu próprio navio, capaz de definir os limites da sua vida."