'Tinta fresca na tela': o uso da IA no show dos 80 anos de Elis Regina

Trabalhando com o legado da mãe, no entanto, o produtor não está imune de ser tomado pela emoção. Ele menciona especificamente a dificuldade de pensar em levar os próprios filhos ao show comemorativo, dada a carga emocional da experiência. "Para mim, é muito emocionante a presença deles nesse universo dela."

Tenho 54 anos, convivi com a minha mãe por 11 anos, ou seja, passei muito mais tempo, quatro vezes mais longe dela do que com a presença dela. E é curioso imaginar que essa presença, tanto em mim quanto no mundo, pensando na profissão dela, como não parece que ela foi embora.

Elis interpretou canções de grandes nomes da música brasileiro Imagem: Folhapress

Diante de uma figura ainda tão presente na vida da família (e dos brasileiros) fica praticamente impossível não imaginar: como seria Elis Regina aos 80 anos, caso ainda estivesse viva? Para o filho João Marcelo: uma mulher fiel aos próprios sentimentos e uma grande avó.