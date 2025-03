Expresso Lollapalooza: concessionária inicia vendas de trem para o festival

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 9-Esmeralda, iniciou a venda de passaportes para o Trem Expresso Lollapalooza Brasil, um serviço especial que visa facilitar o transporte dos participantes do festival, que ocorrerá entre os dias 28 e 30 de março no Autódromo de Interlagos.

O Expresso fará viagens diretas das estações Pinheiros e Morumbi até a Estação Autódromo, com duração aproximada de 30 minutos. Os bilhetes exclusivos estão disponíveis no site Passaporte Mobilidade ao custo de R$ 30, incluindo ida e volta. O embarque será realizado em plataformas exclusivas, separadas do serviço regular da Linha 9-Esmeralda.

A utilização do transporte público é considerada uma opção estratégica devido às restrições impostas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na circulação de veículos nas imediações do autódromo, permitindo apenas o trânsito de carros credenciados. Para quem optar pelo transporte regular, as linhas da ViaQuatro (4-Amarela), ViaMobilidade (5-Lilás), Metrô e CPTM estarão funcionando normalmente, com integração disponível à Linha 9-Esmeralda. Da Estação Autódromo, o percurso até os portões do festival pode ser realizado em aproximadamente 10 minutos a pé.