Turnê de despedida de Gilberto Gil é destaque entre shows no fim de semana

Dinho Ouro Preto comemora com o Capital Inicial os 25 anos do lançamento do 'Acústico MTV' Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Festa acústica no interior

O Capital Inicial começa nesta sexta (14) a turnê Acústico 25 Anos com show em Sorocaba (SP). No dia seguinte, toca em São José dos Campos, também no interior de São Paulo.

A banda brasiliense, um dos nomes essenciais do rock nacional dos anos 1980, fica na estrada até novembro, com shows nas cinco regiões do país. O repertório do 'Acústico MTV' de 2000 tem sucessos como 'Música Urbana' e Veraneio Vascaína', além de 'Primeiros Erros', composta por Kiko Zambianchi; e 'O Passageiro', versão de 'The Passenger', de Iggy Pop.

Mick Hucknall comanda o Simply Red em show da turnê que comemora 40 anos de estrada da banda, na quarta (12), no Rio Imagem: @pridiabr/Divulgação

Mais anos 1980

Outro nome icônico dos anos 1980, este britânico, é o Simply Red, que também tem show marcado no Brasil no fim de semana. A banda comandada pelo vocalista Mick Hucknall toca em São Paulo, no Allianz Parque, no sábado.