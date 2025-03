Conexão latina: em Austin, showcase Tropiclub leva noite vibrante ao SXSW

O evento prosseguiu com apresentações de artistas de renome, como Vanessa Zamorra, representando o México, e Sophie Castilho, da Inglaterra, com raízes latinas, além do grupo multicultural Chicago Beats y Bateria, que trouxe ainda mais pluralidade ao palco. Cada performance contribuiu para a construção de uma noite rica em representatividade.

Para finalizar, o projeto Baile Funk Cumbia, formado pelo DJ carioca João Brasil e o texano DJ El Dusty, transformou o ambiente em uma festa autêntica de conexão latina. A combinação inovadora de funk e cumbia provou ser um encerramento perfeito, marcando a união musical entre culturas.

O Tropiclub é uma iniciativa da brasileira Let's GIG em parceria com as americanas Story7 e Future Rootz. O showcase reafirma o papel do SXSW como um espaço que não apenas conecta culturas, mas também inspira novas tendências no universo musical global.