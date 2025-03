Banda inglesa Simply Red volta a tocar em estádio no Brasil após 37 anos

Em janeiro de 1988, o Simply Red, então com quatro anos de carreira e dois álbuns de sucesso, tocou no estádio do Morumbi, em São Paulo, como uma das atrações do festival Hollywood Rock. No sábado (15), 37 anos depois, a banda inglesa se apresenta mais uma vez em um estádio da cidade, agora como atração única, com show no Allianz Parque.

Antes, nesta noite de quarta (12), o Simply Red inicia pelo Rio este rolê que comemora seus 40 anos de estrada. O show acontece na Farmasi Arena.

Entre a primeira vinda e esta, o Simply Red esteve algumas vezes por aqui, mas sempre com shows indoor (em casas de espetáculos ou arenas fechadas). Desta vez, ao contrário do que ocorreu em 1988, o público vai assistir sentado. Cadeiras serão colocadas na área de gramado do estádio.