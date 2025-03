The Offspring revê passado e aponta para futuro do punk em 'festival' em SP

Em sua estreia no Brasil, a banda australiana liderada por Amy Taylor provou por que é correto considerá-la uma das grandes apostas da música atual. Imparável no palco, a vocalista comandou um setlist enérgico e divertido, focado nos singles de seus três discos —como "Security", "Got You", "U Should Not Be Doing That" e "Hertz". Merecia estar em um horário melhor do que na abertura da festa, com público minguado e sol a pino.

The Warning

A banda The Warning durante show no sábado (8), em São Paulo Imagem: @bmaisca/Divulgação

Também estreando no Brasil, as irmãs Daniela, Paulina e Alejandra Villarreal apresentaram um set list baseado no trabalho mais recente, "Keep Me Fed" (2024). Aqui o punk estava mais na atitude do que na música propriamente dita, já que a praia do The Warning é o hard rock clássico com pitadas de metal. Destaque para a baterista, Paulina, que fez papinha do seu kit durante o show.

The Damned