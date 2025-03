'Cante como se a sua vida dependesse disso': Supla segue conselho de cantor

Com quase 40 anos de carreira, Supla, ou simplesmente Papito, conquistou espaço sendo destaque quando o assunto é punk, hardcore e até bossa nova, gênero que conseguiu inserir no rock and roll. Ao longo dos anos, desenvolveu o estilo de cantar grave ou berrando em cima de técnicas e dicas de nomes como David Lee Roth, ex-Van Halen.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Supla contou a dica que recebeu de David Lee Roth. "Quando você cantar [...] Quem falou isso foi David Lee Roth, e quem ensinou isso para ele foi uma pessoa que esteve no campo de concentração, era professor de piano e de canto."