'Neymar sempre foi simpático': Supla fala de relação da família e o Santos

Filho mais velho dos políticos Marta Suplicy e Eduardo Matarazzo Suplicy e fã de futebol, Supla é um dos nomes mais associados ao rock and roll no Brasil. Em janeiro, participou da festa de apresentação de Neymar no Santos e cantou na Vila Belmiro. Em um papo com os apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Supla deu detalhes da relação da família com o time de futebol.

O artista contou que sua família é da Baixada e seu avô é um dos fundadores do clube. "É importante falar que o meu avô, Paulo Cocre Suplicy, pai do meu pai, é um dos fundadores dos Santos e um dos primeiros jogadores. Então tem toda uma história. A família Suplicy é de Santos, a gente ama o Santos."

Supla explicou por que escolheu a música "Imagine", de John Lennon, para cantar na apresentação de Neymar. "O santista ficava falando: "Ah, imagina, vai, que o Neymar vai voltar, será que não vai, sei lá'. Então teve esse pensamento e também porque eu acho que é uma música que diz muito da união das pessoas de uma certa forma."