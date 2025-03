Fim de semana: Sesc tem ressaca de Carnaval e The Offspring toca no Allianz

Até o fechamento deste texto, ainda era possível conseguir ingressos para todos estes shows, mas a procura por atrações em unidades do Sesc da capital é costumeiramente intensa.

Punk no estádio

Show da banda The Offspring no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Já no Allianz Parque a folia continua, mas em forma de punk rock. The Offspring comanda um festival sem nome no estádio.

Antes da banda norte-americana, headliner do evento, tocam Sublime, The Damned, Rise Against, Amyl and The Sniffers e The Warning. O mesmo time repete a performance no domingo, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski.

A banda The Damned, uma das mais influentes do punk britânico, ainda ganhou um show só para ela. Acontece na sexta, em São Paulo, no Cine Joia.