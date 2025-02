Morre aos 88 anos a cantora americana Roberta Flack, de 'Killing Me Softly"

A lendária vocalista de pop e R&B, Roberta Flack, que alcançou a fama no início dos anos 1970 com os hits vencedores do Grammy "The First Time Ever I Saw Your Face" e "Killing Me Softly With His Song", faleceu, de acordo com um comunicado de sua representante publicado pela revista 'Variety'. A causa da morte não foi divulgada; ela tinha 88 anos.

"Estamos de coração partido pela perda da gloriosa Roberta Flack, que faleceu tranquilamente na manhã de hoje, 24 de fevereiro de 2025, cercada por sua família," diz o comunicado. "Roberta quebrou barreiras e quebrou recordes. Ela também era uma educadora orgulhosa."

A cantora e pianista, com formação clássica, encontrou a fama tardiamente quando Clint Eastwood usou sua versão de dois anos de "The First Time Ever I Saw Your Face". Foi a estreia do ator na direção, em 1971, com o filme "Play Misty for Me."