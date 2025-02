Fim de semana tem show de rappers, rock inglês e apoio a Santa Cecília

Um show que reúne Criolo, Rael e Mano Brown; apresentações do The Cult em duas cidades e um festival que dará apoio ao bairro de Santa Cecília estão entre as principais atrações de um fim de semana musicalmente eclético.

O que vai acontecer

Criolo, Rael e Mano Brown cantam no sábado, em São Paulo, no Espaço Unimed. A ideia de unir os três surgiu na época do Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, em 2024. Criolo e Brown já haviam feito alguns shows juntos, e a curadoria do festival convidou Rael para se juntar a eles.

O público adorou o repertório, que repassa a carreira de cada um. Os três foram depois mostrar o espetáculo em Brasília, ainda no ano passado.