No esquenta para o show, C6 Fest faz audição do clássico da dupla Air

A animação que mostrava Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel perseguindo um gorila de pelúcia desafiava a onipresença frenética das novas divas da música pop, boy bands e baderneiros do nu metal na rede musical.

Para Lemos, esse é um dos pontos que tornam "Moon Safari" atemporal e vívido mais de 25 anos depois de sua estreia.

"Ele continua ensinando artistas a pensar a música de maneira diferente e ser revolucionário. Às vezes, não é ser frenético, é desacelerar", pontua. "Porque essas obras, que a gente hoje, com a distância do tempo, pode chamar de clássicas, não envelhecem. Elas apenas encontram novas formas de se conectar com a gente ao longo do tempo".

Esse modelo de música eletrônica, contemplativa e classuda, Lemos pontua, persiste até hoje - inclusive no Brasil.

"A gente olha para um monte de gente no Brasil e encontra ecos do Air. Seja no Rubel, no Boogarins ou na Mahmundi."