Pitty, Karol Conká no festival Batekoo, Sting: veja shows do fim de semana

Shows de Sting, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e de Pitty, no sul do país, além de nova edição do festival Batekoo são as principais atrações do fim de semana para quem gosta de shows.

O que vai acontecer

Sting vem ao Brasil com sua turnê 3.0, em que se apresenta no formato de trio, o mesmo em que se consagrou como vocalista e baixista da banda inglesa The Police, nso anos 1980. Aliás, o músico vai incluir vários clássicos do grupo no repertório.

Os shows de Sting acontecem no Rio de Janeiro, na sexta, na Farmasi Arena; e em São Paulo, no domingo, no Parque Ibirapuera. Ainda há ingressos.