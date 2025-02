Gaby Amarantos lança single com Zaynara: 'A música do Pará é uma mulher'

Dona Onete. Fafá de Belém. Joelma. Viviane Batidão. Keila. Zaynara. Do carimbó à MPB, do tecnobrega à guitarrada, do melody ao calypso, Gaby Amarantos não erra quando crava: "A música do Pará é uma mulher".

E é essa potência feminina do Norte que Gaby exalta em seu primeiro single de 2025, "Mulher da Amazônia". Lançada hoje em todas as plataformas de streaming, a faixa traz Gaby acompanhada de Zaynara, promessa que já se tornou realidade da novíssima geração da música paraense.

As duas já haviam se encontrado em shows - como no Rock in Rio de 2024, quando Gaby tocou no Palco Mundo e Zaynara no Palco Supernova. Dividir os microfones era questão de oportunidade - que surgiu enquanto Gaby compunha o single.