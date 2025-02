Atraso, hits, demanda: Shakira cumpre protocolo de estrela pop em São Paulo

UOL Flash: veja fotos da passagem de Shakira pelo Brasil

Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Mesmo com uma hora de atraso, justificado pelo clima da cidade, o público vibrou com cada movimento de quadris de Shakira. Ela não só rebola, como canta —e muito—, com seu timbre único, e mostra o que tem de melhor em cima do palco: carisma.

Teve muita coreografia no show que Shakira fez no MorumBis, em São Paulo, na noite de quinta (13) Imagem: Manu Scarpa/AgNews

A colombiana, quase brasileira, esbanjou um português perfeito ao falar com seu público. Ela deixou claro que escolher o Brasil para abrir sua turnê é mais do que uma estratégia de marketing, mas uma dívida de gratidão com o primeiro país que abriu as portas para sua carreira internacional.