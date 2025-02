'Sou uma pessoa completamente avariada': Melly detalha produção de 1º disco

Indicada ao Grammy Latino 2024 e artista revelação em 2023 pelo Prêmio Multishow, Melly é uma das vozes mais potentes da atualidade. A cantora baiana de 23 anos se destacou com a faixa "Azul", lançada em 2022 e, logo depois, pôde produzir seu primeiro álbum completo, o "Amaríssima".

Em entrevista a Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Melly contou como foi produzir o seu disco de estreia. "Amaríssima, ela vai ao amargo, no conceito. Eu não tenho como deixar de ser doce. Minha voz, ela é muito terra, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, apesar de cabeça dura e revoltas."

Por começar muito jovem na música, Melly disse que precisou encarar situações desconfortáveis, e isso a fez desenvolver o seu álbum. "Quando eu tinha uns 17 e 18 anos acabei passando por algumas situações que não eram tão confortáveis assim, que não eram tão legais, justamente porque o trabalho ele te leva para esses novos lugares, essas novas pessoas que nem sempre vão ser confiáveis."