O dia em que Paul McCartney deu um 'mata-leão' em outro beatle durante show

Stu era o melhor amigo de John Lennon e os dois não se desgrudavam. Por conta disso, Lennon tinha uma espécie de obsessão em mantê-lo na banda, fato que desagradava Paul McCartney.

George Harrison, Stuart Sutcliffe e John Lennon Imagem: Reprodução

Paul acreditava que Stu não tinha muita afinidade com o instrumento. É sabido que, em muitas ocasiões, o baixista tocava de costas para o público para disfarçar sua técnica pouco apurada.

A "falta de talento" de Stu começou a irritar McCartney e os dois foram "às vias de fato" durante um show em Hamburgo. Em matéria publicada na revista britânica Far Out Magazine, Paul confirmou a briga no palco com o colega.

Stuart [Sutcliffe] e eu tivemos uma briga no palco. Eu achei que bateria nele com facilidade, porque ele era menor do que eu, mas ele era forte. Ficamos agarrados numa espécie de mata-leão no palco durante o show. Foi uma coisa horrível Paul McCartney, 82