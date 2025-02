Festival ARVO reúne Liniker, Alcione, BK e 'day off' em Floripa

O que não é novidade no ARVO é o line up focado em brasilidades. Este ano, o samba pede passagem com dois monstros sagrados do gênero como headliners: Zeca Pagodinho e Alcione, ambos naquele momento mágico de revistar a carreira trazendo apenas o creme de suas discografias.

Mas o festival segue também com novidades. A cantora Liniker, que já se apresentou no festival em 2023, levará pela primeira vez a turnê do vitorioso álbum "CAJU" para Floripa, assim como o rapper BK chega com o recém-lançado e muito elogiado "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer". Além de Exclusive os Cabides, da nova safra da música indie brazuca.

O festival traz ainda Sandra Sá, Os Garotin e Ana Frango Elétrico, mas ainda deve anunciar um novo headliner e mais dois palcos paralelos.

O ARVO Festival 2025 acontece nos dias 1º e 3 de maio no Kartódromo Sapiens Parque, em Florianópolis (SC). Os ingressos custam a partir de R$ 160 e podem ser comprados aqui.

Confira a programação divulgada até o momento

Dia 1º de maio