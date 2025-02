Sting chega ao Brasil e abre série de shows de astros dos anos 1980 no país

No show mais recente, na semana passada, último antes de Sting vir ao Brasil, ele colocou oito hits do Police no repertório. Obviamente entra também 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)', sua canção mais recente, lançada no ano passado.

Músico engajado

Sting é conhecido também pelo engajamento em causas humanitárias. É, inclusive, fundador, junto com sua esposa Trudie Styler, da Rainforest Fund, organização criada pelo casal em 1989 para proteger florestas tropicais e os povos indígenas.

No dia 30 de janeiro, Sting foi uma das atrações do FireAid Benefit, concerto beneficente em prol das vítimas dos incêndios em Los Angeles. Tocou 'Message in a Bottle', 'Driven to Tears' e 'Fragile', esta última seu maior hit como artista solo.

Sting 3.0