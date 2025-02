Paulo Ricardo: 'Alívio geral: não, Sting não vai deixar os hits de lado'

O final dos anos 70 trouxe vários gêneses e apocalipses, e na música não poderia ser diferente. Para um garoto como eu, que amava os Beatles e os Rolling Stones, a linha evolutiva do rock já não me parecia tão clara. A ruidosa revolução do punk ainda não havia me convencido, mas já estava claro que o prog rock (onde militava em minha primeira banda com meu parceiro e tecladista Luiz Schiavon, o grupo Aura) agonizava, vítima de um dos piores venenos para a arte, a pretensão. Nessa época, feito um náufrago, fui salvo por uma mensagem numa garrafa.

Durante muito tempo, The Police reinou como a maior banda de rock do mundo, e não é exagero dizer que a influência de Sting sobre o meu trabalho foi imensa. "Roxanne" e "Message in a Bottle" não foram grandes hits no Brasil, mas as coisas mudaram em 1980 com o álbum Zenyatta Mondatta, e aí sim, "De Do Do Do, De Da Da Da" e "Don't Stand So Close to Me" emplacaram fortemente, preparando o terreno para a primeira vinda do grupo ao Rio de Janeiro, mais precisamente ao Maracanãzinho, em 16 e 17 de fevereiro de 1982. O então crítico de música Paulo Ricardo Medeiros estava lá!

No começo dos anos 1980, eu e Schiavon não conseguíamos encontrar um baixista para nossa banda, e Sting, cantor e compositor como eu, me encorajou a assumir as quatro cordas que, segundo Caetano, são o sexo da banda. A partir daí, formei uma outra banda para me apresentar em barzinhos e "Every Little Thing She Does Is Magic" era o grande momento do nosso show.