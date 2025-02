Entre o axé e o frevo: pernambucano Boi da Macuca invade o Pelourinho

Imagem: Caio Lírio/Divulgação

Frevo, vem do verbo "ferver", expressão popular e gíria que indica como o ritmo coloca o corpo em brasa, por conta da batida pulsante do surdo, da pressão acelerada do rufar das caixas. Tudo isso conduz a melodia dos metais de forma a queimar de calor e suor - entrando na cabeça, depois tomando o corpo e acabando no pé, como diz o verso.

O caminho do Boi incluiu a Bahia no trajeto justo em 9 de fevereiro, o dia do Frevo. Para os brincantes e amantes do ritmo, uma apoteose, seguida por cerca de 5 mil pessoas.

O 'arrastāo' tomou conta das ruas estreitas do Pelourinho, ao som de canções que consolidaram a potência musical que é o Nordeste: de Gilberto Gil a Dominguinhos, passando, claro, pelos sucessos do Frevo como o Hino do Elefante de Olinda e grandes temas do saudoso Moraes Moreira. Uma catarse coletiva de folia, amor e saudade.