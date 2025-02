Em duas horas e meia, Shakira incendeia Rio no 1º show de sua turnê mundial

Antes de "Pies Descalzos", Shakira relembrou sua própria carreira com imagens no telão. Imagens daquela menina de Barranquilla que não sabia que cruzaria o Pacífico e as fronteiras da Colômbia. A música foi cantada do início ao fim e voltou a colocar todo o estádio em um só som.

Shakira ainda fez uma surpresa ao cantar "Mama África", de Chico César. "É a música que canto para os meus filhos antes de dormir. Eles não estão aqui no Brasil, e eu sinto muita saudade."

Shakira, no palco, ensina a sentir orgulho de ser latina e mulher, seja nas canções, no carinho pela forma que fala de sua terra ou em discursos empoderados. Imigrante aos 19, também não deixa de se posicionar sobre tema em tempos de caça à imigrantes nos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump.

Fui para os EUA aos 19. Eu tentava fazer músicas, ainda não falava bem inglês, mas fazia as músicas rodeadas de dicionários. Foi ali num colchonete no chão onde nasceu minha primeira canção em inglês, uma mistura de batucadas brasileiras e guitarras elétricas. Se poderia dizer que essa era a música de uma imigrante. Shakira

"Whenever, Wherever" e "Waka Waka", já no final da noite, incendiaram a plateia antes do bis. No encore, "She Wolf" trouxe um grande lobo ao centro do palco, enquanto Shakira se jogou na plateia e desfilou em uma passarela que ligava o palco ao meio do estádio.