The Town terá jazz com Snarky Puppy, Kamasi Washington e Jacob Collier

O festival The Town anunciou um time de peso do jazz que se apresenta no São Paulo Square, espaço com cenografia inspirada nos icônicos prédios históricos da cidade. Entre os destaques, estão a superbanda Snarky Puppy, o veterano Kamasi Washington e colecionador de Grammys Jacob Collier.

O que vai acontecer

A São Paulo Square, sucesso na primeira edição, terá uma nova localização, no espaço antes ocupado pelo The One, na Cidade da Música. A cenografia é inspirada na região onde São Paulo foi fundada, com fachadas que lembram a arquitetura da capital, abrangendo 1.300m², e utilizando 32 toneladas de cenografia e uma tonelada de estrutura metálica.

A programação inclui artistas nacionais e internacionais do jazz. A São Paulo Square Big Band, sob a direção de Zé Ricardo, apresentará shows diários de Jazz, Soul e Blues. Cada dia contará também com performances de cantores que fazem parte da cena musical ao vivo de São Paulo.