Perdeu alguma coisa? Veja como foram os shows do Festival CarnaUOL 2025

Yori: a revelação que capturou a atenção da plateia

Ganhadores do TOCA Revela, Yori estreou no CarnaUOL em grande estilo. A dupla vencedora do Toca Revela - O Reality, formada pelo cantores Fah Lyma e Nego Lias mostraram o poder de suas vozes no palco. A dupla capturou a atenção de uma plateia que, em sua maioria, ainda não conhecia a sonoridade que mistura R&B e soul, sem abrir mão da brasilidade.

Quem não conhecia, vibrou com a harmonia de vozes e a potência do canto da dupla, mesmo em músicas como "Brasil" e "Realidade", músicas que estarão no próximo EP, produzido por Dudu Marote. Tanto o disco, quanto a apresentação no CarnaUOL, são os prêmios do reality.

Emocionados com a recepção, Fah agradeceu. "É a primeira vez de muitas, agradecemos a oportunidade de estar aqui através do Toca Revela."