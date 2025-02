Kendrick Lamar faz apresentação explosiva no intervalo do Super Bowl LIX

Uma apresentação vibrante, musicalmente ambiciosa e cenograficamente criativa. Assim foi o show de Kendrick Lamar no intervalo do Super Bowl, disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, ocorrido na noite deste domingo, na cidade de New Orleans (EUA).

O que aconteceu

O celebrado rapper teve tempo de mostrar trechos de 10 faixas, incluindo "Not Like Us" e "All the Stars". A cantora SZA (que esteve no Lollapalooza São Paulo em 2024) participou da apresentação.

O jogo que decide o campeão da NFL (a liga de futebol americano) é o maior evento esportivo dos Estados Unidos, com uma audiência estratosférica —em 2024, teve cerca de 123 milhões de espectadores. A única transmissão na história da TV dos EUA que teve mais gente assistindo (cerca de 125 milhões) foi o pouso da Apollo 11 na Lua, em 1969.