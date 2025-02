Christina Aguilera eleva o nível do CarnaUOL com show inédito e voz tinindo

Christina pode não ter surfado na mesma onda de popularidade de sua época áurea, quando foi, ao lado de Britney Spears, uma das vozes mais celebradas do pop teen, mas trouxe para o Brasil frutos de uma carreira de quase 30 anos. Nesse período, ela arriscou, se jogou no mercado latino, mas sempre manteve a voz impecável, como poucas de sua época.

Christina Aguilera liberou sua diva interior no palco do CarnaUOL 2025 Imagem: Mariana Pekin/UOL

A americana reconheceu no palco a devoção do público brasileiro. "Obrigado por estarem ao meu lado nos meus altos e baixos."

Veja um pouco do show

Fiel a tantas fases, ela presenteou os brasileiros com declarações de amor e performance vocal. Christina finalizou o show com a trinca "Lady Marmalade", "Beautiful" e "Fighter", lembrando como é bom, depois de tantos anos, ver uma artista com tamanho talento encerrando um festival tão brasileiro e plural, que antecede o Carnaval.



"Amem a si mesmos e aos outros. Sejam bons uns com os outros! Que sempre haja amor!", afirmou, antes de encerrar com "Let There Be Love".