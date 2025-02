'Entendi o Rio através dele': Paula Lima fala da amizade com Seu Jorge

Paula Lima é uma artista multifacetada, com uma carreira que abraça diferentes gêneros musicais, como samba, samba rock, MPB e funk. Além de sua impressionante discografia, Paula é reconhecida por suas colaborações com outros nomes da música brasileira. Em entrevista a Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Paula Lima relembra com carinho sua amizade com Seu Jorge, que começou no palco de um show do Sesc Pompeia.

Paula Lima lembrou do início da sua história com Seu Jorge. Ela revela que tudo começou no palco de um show do Sesc Pompeia.

A cantora descreve o impacto que Seu Jorge teve em sua vida, ajudando-a a compreender e a se conectar com o Rio de Janeiro. "Eu entendi o Rio de Janeiro através do Jorge. Eu ficava hospedada na casa dele em Santa Teresa... Lá eu conheci Roger, Duane, Gabriel Moura."