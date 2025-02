'Foi muito difícil esse desligamento', explica Paula Lima sobre seguir solo

Paula Lima, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, possui uma carreira que transita pelo samba, samba rock, MPB e funk. Com sua personalidade vibrante e talento incontestável, Paula cativou plateias no Brasil e no exterior. Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego no programa No Tom, do UOL, Paula Lima descreve a transição de sua carreira em grupo para a carreira solo como um momento desafiador.

Ela estava muito envolvida com a banda Funk Como Le Gusta e apaixonada pelo trabalho que realizavam juntos. "Eu era muito apaixonada por aquele trabalho, mas eu tive o convite do Bernardo Vilhena para entrar na gravação dele... Bernardo falou assim: 'Paula, eu não posso me jogar aqui com você, se você não tá nem cá e nem lá´".

Apesar dos conflitos, Paula sentiu que era o momento de seguir novos caminhos, alcançar uma nova audiência e cantar mais. "Eu queria cantar 20 músicas, não só 5 ou 6. E também queria um repertório pessoal."