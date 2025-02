Festa do Peão de Barretos comemora 70 anos com edição em cruzeiro

Barretos 70 Anos em Alto-Mar reúne grandes atrações da música sertaneja

A Festa do Peão de Barretos completa 70 anos em 2025 e a comemoração acontece em alto mar. O primeiro cruzeiro do tradicional evento sertanejo acontece no fim deste ano, entre 28 de novembro a 1º de dezembro.



Entre os artistas confirmados estão César Menotti & Fabiano, Dennis, Edson & Hudson, Maiara & Maraisa. Outras atrações ainda serão anunciadas.

O cruzeiro se chamará Navio Barretos 70 Anos e terá ambientação personalizada para celebrar as sete décadas da Festa do Peão de Barretos.