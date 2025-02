CarnaUOL leva 12 horas de música a SP; veja mais destaques do fim de semana

O primeiro grande festival do ano, em São Paulo, acontece no sábado. Em sua 10ª edição, o CarnaUOL leva 12 horas de música ao estádio, com 11 atrações. Christina Aguilera é headliner. Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela e Claudia Leitte, entre outros artistas, estão no lineup.

XTina, como também é conhecida, vem pela primeira vez ao Brasil. É o fim de uma espera de 25 anos, iniciada quando Aguilera estourou com os hits 'Genie in a Bottle' e 'What a Girl Wants', em 1999.

O que vai acontecer

A programação começa às 12h15, com show da Yori, dupla vencedora do Toca Revela, o Reality. No outro palco, dedicado à música eletrônica, se apresenta a DJ Sophia, às 12h35.