'Eu imitava a Alcione': Paula Lima conta como surgiu interesse pela música

Ela descreve o impacto que Seu Jorge teve em sua vida, ajudando-a a compreender e se conectar com o Rio de Janeiro. "Eu entendi o Rio de Janeiro através do Jorge. Eu ficava hospedada na casa dele em Santa Teresa... Lá eu conheci Roger, Duane, Gabriel Moura."

A parceria com Seu Jorge resultou em músicas que entraram no álbum de estreia de Paula. "Ele me mostrou três músicas que entraram no meu primeiro disco... fizemos assim, tivemos essa parceria."

Além da amizade, Seu Jorge foi um mentor e incentivador, acreditando no potencial de Paula como artista solo. "Jorge é uma das pessoas mais importantes assim na minha formação e na questão de me mostrar novos lugares sonoros."

A relação com o Jorge transcende a música. Ele é um irmão, um guia, e nossa amizade me deu a confiança necessária para seguir em frente como artista solo . Paula Lima

A cantora explica que o músico carioca não abriu apenas as portas do Rio para ela. "Ele também abriu as portas para uma parte de mim que eu ainda estava descobrindo."